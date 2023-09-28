Міллі йде з посади голови у вирішальний момент: чого очікувати Україні, — Politico

У Києві склалося сприятливе враження про майбутнього керівника Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна, оскільки він був послідовним прихильником відправки Україні сучасних БПЛА і винищувачів F-16.

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У Пентагоні 29 вересня відбудеться зміна керівництва в Об'єднаному комітеті начальників штабів — замість генерала Марка Міллі посаду керівника комітету обійме генерал Чарльз Браун. Про це 27 вересня повідомили оглядачі Politico.

У публікації йдеться про те, що незважаючи на зміни, перед комітетом, і зокрема, перед новим керівником стоятимуть ті самі завдання в контексті повномасштабної війни в Україні, що й перед Марком Міллі, який фактично був головним радником президента Джо Байдена з воєнних питань.

Насамперед, зазначають журналісти, слід звернути увагу, що Міллі йде у вирішальний момент, коли українські сили продовжують свій контрнаступ і прагнуть прорвати лінію оборони ЗС РФ до настання зими.

Водночас Браун зіткнеться з ситуацією, коли у США та Європі, можливо, спостерігається втома від війни — у Штатах консервативні республіканці виступають проти відправки додаткової допомоги, Польща заявила, що не може більше відправляти зброю на Україну в короткостроковій перспективі, а французькі офіційні особи натякнули, що і вони скоро досягнуть цієї точки.

"Брауну доведеться пройти тією самою складною доріжкою, що й Міллі впродовж 19-місячного конфлікту, балансуючи між наданням допомоги Україні у стримуванні російських військ, не втягуючи при цьому американські збройні сили в повномасштабний конфлікт або в розв'язування ядерної війни", — пишуть оглядачі.

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За словами старшого радника Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марка Канціана, зміна чиновників на високих постах Пентагону відбувається в момент, який може стати "поворотним пунктом" у російсько-українському конфлікті.

"Якщо контрнаступ провалиться, або якщо контрнаступ не зможе прорвати російську оборонну зону значною мірою, я думаю, що побоювання з приводу нескінченної війни посиляться", — вважає Канціан.

Тим часом хоча і Міллі, і міністра оборони Ллойда Остіна іноді критикували за затримки в наданні озброєнь, українські офіційні особи оптимістично налаштовані на те, що Браун буде виступати за відправлення складнішого обладнання. Посилаючись на слова українських чиновників, журналісти зазначили, що у Києва склалося сприятливе враження про нового керівника комітету, оскільки Браун на посаді вищого офіцера військово-повітряних сил був послідовним прихильником відправки Україні сучасних безпілотників і винищувачів F-16.

І в міру того, як війна вступає в нову фазу, вся увага буде прикута до Брауна, щоб побачити, як він впорається з майбутньою роботою, підкреслили оглядачі.

Нагадаємо, за інформацією видання Newsweek станом на 25 вересня до підтвердження щодо ракет ATACMS для України"залишилося чекати кілька днів". Таким чином українські сили мають шанс отримати касетні боєприпаси для ракет великої дальності, які здатні покрити площу 30 тисяч кв. метрів.