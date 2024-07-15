До 2039 року третина Збройних сил США може стати роботизованими, — генерал Міллі

За словами ексголова JCS, така трансформація збройних сил та її темпи необхідні для збереження переваги та статусу найсмертоноснішої армії у світі.

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Колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), генерал армії у відставці Марк Міллі, передбачив, що розвиток штучного інтелекту (ШІ) і безпілотних технологій може призвести до створення роботизованих збройних сил у найближчі роки. Про це пишуть оглядачі Defense News.

На заході Axios 11 червня, присвяченому випуску бюлетеня Future of Defense, він зазначив, що через 10-15 років третина, а можливо, і чверть збройних сил США можуть стати роботизованими.

Нова стратегія ведення війни

Міллі наголосив, що цими роботами можна керувати системами штучного інтелекту, що дасть змогу ухвалювати розумніші та швидші рішення. При цьому він пояснив різницю між природою і характером війни, зазначаючи, що природа війни включає людську діяльність і політичні аспекти, які рідко змінюються.

"Одна сторона намагається нав'язати свою політичну волю іншій за допомогою організованого насильства", — сказав Міллі.

Водночас характер війни залежить від тактики, технологій, систем озброєння і підготовки лідерів. І хоча ця динаміка часто змінюється, нині, вважає Міллі, світ переживає найбільше фундаментальне зрушення в історії людства, пов'язане з розвитком штучного інтелекту і робототехніки.

Прикладом таких трансформацій генерал навів перехід від мушкета часів Громадянської війни до гвинтівки, який назавжди змінив ландшафт збройних конфліктів. На думку генерала, країна, яка швидше за всіх впровадить ці технології у військову справу, отримає вирішальні переваги перед своїми супротивниками.

Також Міллі заявив, що для збереження переваги та статусу найсмертоноснішої армії у світі, США повинні не тільки швидко адаптуватися, а й пристосовуватися таким чином, щоб викликати сейсмічні зрушення у військових операціях.

Етичні питання та робототехніка

Поточна політика США, зазначив генерал, передбачає участь людини в керівництві та ухваленні рішень, пов'язаних із військовими роботами та використанням смертоносних боєприпасів. Міллі пояснив, що людина володіє етичними основами ухвалення рішень, які мають бути пріоритетними. Але технології, за його словами, позбавлені моралі, хоча в майбутньому ситуація може змінитися.

"З технічного погляду можна уявити собі майбутнє, в якому машина зі штучним інтелектом, робот зі штучним інтелектом зможуть ухвалювати власні рішення. Однак чи хоче цього світ", — завершив Міллі риторичним запитанням.

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