К 2039 году треть Вооруженных сил США может стать роботизированными, — генерал Милли

По словам экс-председателя JCS, такая трансформация вооруженных сил и ее темпы необходимы для сохранения превосходства и статуса самой смертоносной армии в мире.

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Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов (JCS), генерал армии в отставке Марк Милли, предсказал, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных технологий может привести к созданию роботизированных вооруженных сил в ближайшие годы. Об этом пишут обозреватели Defense News.

На мероприятии Axios 11 июня, посвященном выпуску бюллетеня Future of Defense, он отметил, что через 10-15 лет треть, а возможно, и четверть вооруженных сил США могут стать роботизированными.

Новая стратегия ведения войны

Милли подчеркнул, что эти роботы могут управляться системами искусственного интеллекта, что позволит принимать более умные и быстрые решения. При этом он пояснил разницу между природой и характером войны, отмечая, что природа войны включает человеческую деятельность и политические аспекты, которые редко меняются.

"Одна сторона пытается навязать свою политическую волю другой с помощью организованного насилия", — сказал Милли.

В то же время характер войны зависит от тактики, технологий, систем вооружения и подготовки лидеров. И хотя эта динамика часто меняется, в настоящее время, считает Милли, мир переживает крупнейший фундаментальный сдвиг в истории человечества, связанный с развитием искусственного интеллекта и робототехники.

Примером таких трансформаций генерал привел переход от мушкета времен Гражданской войны к винтовке, который навсегда изменил ландшафт вооруженных конфликтов. По мнению генерала, страна, которая быстрее всех внедрит эти технологии в военное дело, получит решающие преимущества перед своими противниками.

Также Милли заявил, что для сохранения превосходства и статуса самой смертоносной армии в мире, США должны не только быстро адаптироваться, но и приспосабливаться таким образом, чтобы вызвать сейсмические сдвиги в военных операциях.

Этические вопросы и робототехника

Текущая политика США, отметил генерал, предусматривает участие человека в руководстве и принятии решений, связанных с военными роботами и использованием смертоносных боеприпасов. Милли объяснил, что человек обладает этическими основами принятия решений, которые должны быть приоритетными. Но технологии, по его словам, лишены морали, хотя в будущем ситуация может измениться.

"С технической точки зрения можно представить себе будущее, в котором машина с искусственным интеллектом, робот с искусственным интеллектом смогут принимать собственные решения. Однако хочет ли этого мир", — завершил Милли риторическим вопросом.

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