"На карту поставлена демократия": Джо Байден будет баллотироваться на второй срок

Президент США заявил, что понимает обеспокоенность общества его возрастом, и предупреждает, что Дональд Трамп полон решимости разрушить американскую демократию.

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Президент США Джо Байден 18 сентября во время визита в Нью-Йорк для встреч с мировыми лидерами признал обеспокоенность по поводу своего возраста, но заявил, что будет баллотироваться на предстоящих выборах, сообщает Reuters.

"Многие люди, кажется, сосредоточены на моем возрасте. Ну я понимаю. Поверьте, я знаю лучше, чем кто-либо", — сказал 80-летний Байден своим сторонникам.

"Я баллотируюсь, потому что на карту поставлена ​​демократия. И пусть не будет никаких сомнений, Дональд Трамп и его республиканцы MAGA (движение Make America Great Again — ред.) полны решимости разрушить американскую демократию. Я всегда буду защищать и бороться за нашу демократию", — сказал Байден.

Журналисты ожидают, что 19 сентября президент США во время выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН будет оказывать давление на лидеров, чтобы они продолжали поддерживать Украину в войне с Россией. Президент стремился сплотить мир, чтобы противостоять президенту России Владимиру Путину.

"Я не буду на стороне диктаторов вроде Путина. Возможно, Трамп и его друзья из MAGA смогут поклониться, но я этого не сделаю", — сказал Байден.

Напомним, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк с "четким предложением". По словам главы государства, главным принципом, который будет обсуждаться, является территориальная целостность страны. ООН должна иметь инструменты, которые позволят останавливать агрессии и предотвращать их.