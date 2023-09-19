"На карту поставлено демократію": Джо Байден балотуватиметься на другий термін

Президент США заявив, що розуміє стурбованість суспільства його віком, і попереджає, що Дональд Трамп сповнений рішучості зруйнувати американську демократію.

Related video

Президент США Джо Байден 18 вересня під час візиту до Нью-Йорка для зустрічей зі світовими лідерами визнав занепокоєння щодо свого віку, але заявив, що балотуватиметься на майбутніх виборах, повідомляє Reuters.

"Багато людей, здається, зосереджені на моєму віці. Ну я розумію. Повірте, я знаю краще, ніж будь-хто", — сказав 80-річний Байден своїм прихильникам.

"Я балотуюся, тому що на карту поставлено демократію. І нехай не буде жодних сумнівів, Дональд Трамп і його республіканці MAGA (рух Make America Great Again — ред.) сповнені рішучості зруйнувати американську демократію. Я завжди захищатиму і боротимуся за нашу демократію", — сказав Байден.

Журналісти очікують, що 19 вересня президент США під час виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН чинитиме тиск на лідерів, щоб вони продовжували підтримувати Україну у війні з Росією. Президент прагнув згуртувати світ, щоб протистояти президенту Росії Володимиру Путіну.

"Я не буду на боці диктаторів на кшталт Путіна. Можливо, Трамп і його друзі з MAGA зможуть поклонитися, але я цього не зроблю", — сказав Байден.

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Нью-Йорка з "чіткою пропозицією". За словами глави держави, головним принципом, який буде обговорюватися, є територіальна цілісність країни. ООН повинна мати інструменти, які дадуть змогу зупиняти агресії та запобігати їм.