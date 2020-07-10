Грузинский депутат: С Украины спросится за высказывания Саакашвили

В грузинском парламенте намерены требовать от Украины разъяснений из-за высказываний Михеила Саакашвили о правительстве Грузии. Об этом заявил глава парламентского комитета по обороне Ираклий Сесиашвили, пишет Грузия Онлайн.

Накануне Саакашвили назвал правительство Грузии "нелегитимным". "Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации", – цитируют политика грузинские СМИ.

В ответ Сессиашвили назвал слова Саакашвили "очередной позорной пропагандой".

"Он – политический преступник перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием, но это одно дело. Вторая, заслуживающая внимания тема, это то, что он представляет власти Украины", – говорит грузинский политик.

Поэтому, родолжает он, "с Украины спросится" за высказывания главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины. "Государство отреагирует на это", – заверил Сессиашвили.

Во время назначения Саакашвили на высокую должность в Украине, также разгорелся скандал. Отреагировала даже президент Грузии Саломе Зарубишвили, которая заявила, что его назначение вице-премьером по реформам ударит по дружбе между странами.

В итоге, вице-премьером Саакашвили не назначили, но он получил должность главы исполкома реформ при президенте Украины.