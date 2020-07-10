"Украина доминирует". Ермак рассказал о встрече советников глав нормандской четверки в Берлине

Глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами рассказал об итогах переговоров советников лидеров стран нормандской четверки в Берлине.

По его словам, переговоры были очень непростыми и длились 11 часов. Обсуждение велось вокруг исполнения договоренностей, достигнутых на встрече лидеров нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года.

На переговорах в Берлине все стороны подтвердили необходимость нового саммита глава Украины, России, Франции и Германии. Ермак уверен, что в ближайшее время такая встреча состоится в Берлине.

По его словам, Франция и Германия поддержали инициативу Украины относительно перезагрузки представительства ОРДЛО в ТКГ. Напомним, с 9 июня в состав украинской делегации включили вынужденных переселенцев - журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша.

Также на встрече в Берлине обсуждался вопрос реального прекращения огня на Донбассе.

"Мы все понимаем, что декларативный характер прекращения огня много раз принимался, но сейчас нужен действенный механизм. И при помощи партнеров и Герамни мы очень близко к его принятию", – заявил Ермак.

Стороны договорились о необходимости продолжения обмена пленными. Очередной этап, по словам главы ОП, может состояться в ближайшее время. В то же время не удалось достичь единой позиции по новым точкам разведения сил на линии соприкосновения.

Ермак также рассказал, что новый вариант законопроекта о местном самоуправлении в ОРДЛО, в который планируется имплементировать формулу Штайнмайера, был представлен на заседании политической подгруппы ТКГ. Дальше планируется его вынести на общественное обсуждение.

"Украина доминирует в переговорах. Ни у кого, очень много встреч с нашими международными партнерами, нет ни одного процента сомнений, что украинцы уверенно идут по пути выполнения обязанностей, на которые они согласились. Четко подчеркнуты условия, на которые мы никогда не согласимся. Я еще раз хочу проговорить, что когда мы говорим о проведении выборов, то мы говорим, что [они возможны], во-первых, при решении всех вопросов безопасности. Безусловно по украинскому законодательству и по нормам Копенгагенской конвенции, в которой заложено, что на территории, где должны пройти выборы, не должны быть иностранные вооруженные люди, незаконные формирования (с точки зрения действующего законодательства Украины), граница под контролем Украины. Все эти принципы конвенции очень жесткие", – заявил Ермак.

Он также добавил, что на переговорах в Берлине украинская сторона продемонстрировала, что позиция Киева соответствует минским соглашения и направлена на достижения мира на Донбассе, но при этом соблюдает национальные интересы.

Напомним, переговоры советников глав стран нормандской четверки состоялись в Берлине 2 июня. Украину на них представляли глава ОП Андрей Ермак, глава МИД Дмитрий Кулеба, , министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран.

Отметим, что накануне Резников заявил, что минские соглашения не соответствуют реалиям и их нужно пересмотреть. В ответ замглавы администрации президента РФ, куратор "Л/ДНР" Дмитрий Козак заявил, что если эти слова не будут опровергнуты премьером или президентом Украины, то Москва будет считать, что Киев вышел из переговоров в минском и нормандском форматах.