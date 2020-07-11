К следователю ГБР после закрытия дела "Кузни" приставили наружное наблюдение

Следователь Госбюро расследований Олег Корецкий, после закрытия дела "Кузни на Рыбальском" и заявлений о давлении со стороны руководства ГБР, по-прежнему ходит на работу. Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

8 июля Корецкий дал интервью нескольким изданиям, в котором заявил, что зимой этого года подходил к своему начальству (и.о. директора ГБР Александр Соколов и его первый зам Александр Бабиков) и говорил, мол ряд дел, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко нужно закрывать – перспективы их расследования нет.

С тех пор, по словам Корецкого, на него в ГБР оказывалось давление. Спустя какое-то время его даже вынуждали уволиться из ведомства. Сам же следователь не хотел покидать Госбюро расследований.

По прошествии нескольких дней после заявлений Корецкого, следователь продолжает работать в ГБР, правда без доступа к ЕРДР.

"Продолжаю работать. Единственное, меня уже лишили доступа к Единому реестру досудебных расследований. Хожу на работу и возвращаюсь с "наружкой" (наружным наблюдением, – ред.) домой", – говорит он.

Также Корецкий рассказал, что пытался попасть к Бабикову сразу же после своих заявлений, но охранники его не пустили. "Начальник управления только со мной увиделся: "Ну зачем ты таааак?". Им необходимы "Фунты", которые примут решения, не думая", – сказал Корецкий.

"Знаете, мне нравится, как работает НАБУ, несмотря на все проблемы. Так вот, у них получается, потому что у них работает коллектив. А у нас ни Бабиков, ни Соколов коллективом не занимаются. У нас сейчас уволили 20-25 следователей, которые уволены незаконно, они восстановятся и отсудят зарплату", – добавил следователь.

Кроме того, Корецкий в который раз отметил, что из всех дел, в которых фигурирует Порошенко, наиболее перспективны только три: назначение Семочко, выезд на Мальдивы и выдворение Саакашвили.

"Все остальные уголовные производства были изначально бесперспективны, и я понимал, что рано или поздно надо будет принимать решение", – признается он.

Отдельно Корецкий подчеркнул, что боится за свою семью и понимает, какой удар будет по нему нанесен. Именно поэтому он и решил выступить с заявлением о давлении и закрыть дело "Ленкузни".

Напомним, Корецкий – вероятный фигурант т.н. "пленок Трубы". На одной из аудиозаписей голос, похожий на голос Корецкого говорит бывшему директору ГБР Роману Трубе, что пойдет отчитываться в Офис президента по делу Семочко. Также "Корецкий" анонсировал обыски ГБР у Гонтаревой, Чауса, в Жулянах и в "Петином банке".

Впоследствии адвокат Порошенко Игорь Головань заявлял, что голос "Корецкого" с "пленок Трубы" отправят на фоноскопическую экспертизу международным экспертам. Сам Корецкий во время заявлений о давлении в ГБР каждый раз откзывался отвечать на вопросы о "пленках".