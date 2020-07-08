ГБР вручило подозрение пограничнику, пропустившему Порошенко на Мальдивы без проверок

Пятого президента в январе 2018 года выпустили за границу вне пункта пропуска

Экс-пограничника подозревают в содействии в незаконном пропуске пятого президента Украины Петра Порошенко через границу в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что в 2018 году пограничник незаконно приказал военнослужащим пропустить через границу Порошенко и его спутников – вне пункта пропуска.

Следствие также проверяет причастность этого пограничника и других членов руководства ГПСУ и Управления госохраны к переправлению через границу высших должностных лиц без прохождения контроля.

Напомним, 31 июля 2019 года ГБР открыло уголовное производство из-за поездки Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года по заявлению Андрея Портнова. Он заявил, что отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

Досудебное расследование проводится по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

По этому делу Печерский райсуд уже предоставил следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые готовили расследование "Mr. Petro Incognito" об отпуске Порошенко, проведенного на Мальдивах.

Также 6 ноября суд предоставил ГБР доступ к информации о суммах заработной платы, доходов и уплаченных Порошенко страховых взносов за 5 лет.