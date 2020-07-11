Рада в понедельник подумает над возвращением урезанной зарплаты нардепов

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля рассмотрит отмену временного сокращения зарплаты нардепов. Соответствующий проект закона внесли в парламент еще 2 июля, а вчера вечером он появился в повестке Рады.

Ранее депутаты, при пересмотре бюджета на текущий год, проголосовали за лимит по зарплате в 10 минималок (минимальная зарплата – 4723 грн) для должностных и служебных лиц бюджетных учреждений. Действие лимита планировалось растянуть до конца карантина.

Президент Владимир Зеленский также в видеообращении говорил, что с апреля зарплата все госслужащих в Украине не будет превышать 47 тыс. грн.

"Независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тысяч гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников", – заявил он.

Премьер Денис Шмыгаль и вовсе предлагал до конца 2020 года урезать вдвое зарплаты всем чиновникам, которые получали больше 47 тыс. грн.