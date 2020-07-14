Соинвестора Sky Mall Хиллара Тедера на родине обвинили в даче взятки, — СМИ

У себя на родине в Эстонии совладелец киевского торгового центра Sky Mall Хиллар Тедер был обвинен во взяточничестве, - пишет Апостроф, у которого оказались материалы дела.

Тедер якобы избежал тюремного заключения на срок 5 лет только потому, что согласился сотрудничать со следствием, полностью признал свою вину и выплатил штраф в размере 200 000 евро.

"У нас в обществе есть определенное преклонение перед западными инвесторами. Это в нашей ментальности, в сознании каждого советского человека, когда долгие годы мы жили в закрытом от мира советском режиме. Под маской иностранного инвестора скрывается человек с глубоко советским менталитетом и далеко не чистыми помыслами", - приводит издание слова второго владельца Sky Mall Андрея Адамовского о личности компаньона.

Согласно материалам эстонского дела, Тедер, его жена и сын для обмена собственной недвижимости на более ликвидную, принадлежащую городу, заплатили взятку в размере 275 000 евро мэру Таллинна и, по совместительству, основателю и лидеру Эстонской центристской партии Эдгару Сависаару.

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Взятка якобы была оформлена как пожертвование партии, а посредником в передаче средств выступил финансовый секретарь Центристской партии Эстонии, председатель Таллиннского городского собрания Калев Калло. Тедер и Калло встретились также и с мэром Сависааром и договорились о схеме передачи денег.

"Тедеру предложили выдать фиктивный заем компании Midfield во главе с давним рекламистом Центристской партии Пааво Петтаем", - пишет Апостроф, ссылаясь на материалы дела, в которых присутствует и аудиозапись этих переговоров.

Как пишет издание, давая взятку, Тедер не учел одного обстоятельства: по эстонским законам, партии могут брать займы только у кредитных организаций, а Midfield таковой не являлась.

В итоге, по данным издания, Тедер заплатил крупный штраф, а мэр Таллинна избежал тюремного заключения только из-за возраста и состояния здоровья.

Это не единственный случай в биографии Тедера, когда он оказался замешан в финансовых махинациях. Не так давно CМИ сообщали неприглядные подробности прошлого Хиллара Тедера, который ведет с Адамовским спор за ТЦ Sky Mall уже 10 лет, а недавно начал пиар-кампанию против компаньона, основанную на ложных обвинениях. Для распространения фейковой информации представители Тедера обращались за помощью даже к известному журналисту Сергею Иванову. Иванов предложение отверг.