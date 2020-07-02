Подполковника СБУ поймали на взятке за скрытие деталей смерти нардепа
Сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которого требовали у предпринимателя денежные средства в сумме $250 тыс возможным неразглашении сведений об обстоятельствах гибели народного депутата, которые могут ему навредить.
В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками.
Подполковнику СБУ сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенном организованной группой). Решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу и отстранения от занимаемой должности.
Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Имя народного депутата, о котором говорится – неизвестно.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 мая нардепа Валерия Давыденко нашли застреленным в Киеве. Депутат был найден в собственном офисе с огнестрельным ранением головы.
- В МВД назвали предварительную версию смерти депутата Давыденко. Следствие не исключает инсценировки самоубийства