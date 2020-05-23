Нардепа Валерия Давиденко нашли застреленным в Киеве (обновлено)

Депутат был найден в собственном офисе с огнестрельным ранением головы

В Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Сегодня в Киеве в собственном офисе в туалете был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий. Полицией и прокуратурой проверяться все возможные версии произошедшей трагедии", – написал он.

В 2019 году Валерий Давиденко был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область).

С 6 декабря 2019 – член депутатской группы "Доверие", до того – внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.

20.10 Обновлено

Сергей Лещенко в своем Telegram сообщил, что мертвым народного депутата обнаружила уборщица.

"18.30 ч. Шевченковский УП ул. Большая Васильковская, 4-А. В офис депутата ВРУ Давиденко Валерия Николаевича пришла уборщица обнаружила в туалете он сидит в позе на четвереньках, рядом пистолет с огнестрельным ранением головы", – написал он ссылаясь на сообщение дежурного Нацполиции по Киеву.

Как ранее сообщал Фокус:

В возрасте 67 лет умер украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Анатолий Матвиенко.

4 апреля скончался украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук.