МВД назвало предварительную версию смерти депутата Давиденко
2020-05-23 22:35:00
Следствие не исключает инсценировки самоубийства
Предварительная версия смерти народного депутата Валерия Давыденко – самоубийство. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.
"Предварительная версия – самоубийство", – написал он.
Шкиряк отметил, что на месте события работает оперативная группа полиции Киева.
"Также там лично находится руководитель ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко", – написал он.
Следователи уже начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что рядом с телом народного депутата найден пистолет.
"Рядом с телом найден пистолет", – говорится в сообщении.
Как сообщает LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следствие не исключает версии инсценировки самоубийства.
Такую версию также не исключает экс-нардеп Игорь Мосийчук.
"Пока рассматривается версия самоубийства народного депутата Валерия Давиденко из наградного "Глока" (пистолета). Хотя, как по мне…", – написал он.
Он также сообщил, что полиция сейчас изучает записи с камер видеонаблюдения.
Напомним, сегодня, 23 мая в собственном офисе в Киеве был найден мертвым народный депутат Украины Валерия Давиденко.
"В 18:37 женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102", – сказали в полиции.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июне прошлого года в Киеве в результате огнестрельного ранения погиб депутат (Народный фронт) Дмитрий Тымчук.
- В городе Вышгород в Киевской области в ночь на 22 мая 16-летний парень застрелил 45-летнего ветерана АТО.