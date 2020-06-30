Остановилось сердце. В Кривом Роге умер депутат во время заседания горсовета

Чиновнику было 64 года, более 30 лет он проработал в органах местного самоуправления.

Об этом сообщает пресс-служба исполкома горсовета Кривого Рога.

"Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий", – сказано в сообщении.

Александр Бризецький родился 25 марта 1956 в селе Михайловка Запорожской области. Окончил Криворожский горнорудный институт.

С 1999 по 2003 годы работал заместителем городского головы Кривого Рога по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Более 32 лет Александр Федорович отдал службе в органах местного самоуправления. Он – кавалер отличия исполкома Криворожского городского совета – нагрудного знака "За заслуги перед городом".

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