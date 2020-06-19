Надел наручники и умер. В Днепре смертельно раненый полицейский задержал преступника
В Днепре при задержании подозреваемого в разбое погиб 26-летний оперуполномоченный Дарвин Потуданський. Бандит выстрелил в полицейского, но он даже смертельно раненым все равно смог отобрать пистолет и обезвредить стрелка
Об этом сообщает пресс-служба МВД
Утром в Днепре было совершено разбойное нападение. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным раздали приметы злоумышленника и описание автомобиля.
Полицейские Шевченковского отделения на Запорожском шоссе увидели подходящую под описание машину. Для установления личности водителя правоохранители решили доставить его в отделение полиции в своем автомобиле. Однако злоумышленник внезапно достал пистолет Макарова и выстрелил в одного из полицейских, который сидел рядом.
Тяжело раненому сотруднику удалось выхватить оружие у нападающего. Истекая кровью, он надел на него наручники и умер.
"Злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданського. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как надел на него наручники, умер", – говорится в сообщении.
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