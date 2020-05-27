В Одессе задержали иностранных киллеров: они устроили покушение на главаря наркокартеля в Киеве

Полиция задержала группу иностранных киллеров в Одессе. Их подозревают в покушении в центре Киева на жизнь гражданина Черногории, организатора наркокартеля. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Вчера вечером киллеры расстреляли мужчину в центре Киева. Подробности покушения рассказал замглавы МВД Антон Геращенко. Мужчина получил пять пулевых ранений, из которых три - в грудную клетку, и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. Сейчас он находится под охраной полицейских.

Киллеры покинули место преступления на автомобиле “Smart”, который они попытались сжечь, но неудачно. Полицией был немедленно объявлен план "Перехват" и вскоре подозреваемых задержали в Одессе.

По данным полиции, основной версией покушения является преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик. Пострадавшим оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран. По данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, пострадавшего зовут Питер Радуй Знице.

Киллерами граждане Черногории, Сербии и Македонии.

В начале мая они прибыли в Украину и заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и ее семьей. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько сотен метров они бросили и подожгли машину, чтобы уничтожить улики.

Дальше их подобрали сообщники, и вместе они направились в сторону Одесской области, чтобы там перейти границу с Молдовой.

"Утром при въезде в Одессу сотрудники Департамента стратегических расследований, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской и КОРД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать", – сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Киллеры задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса, им предъявят подозрение в покушении на убийство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса.

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