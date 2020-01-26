Выстрелили в лицо. В Киеве ссора между двумя компаниями закончилась стрельбой

Нападавшие скрылись на салатовом Daewoo Lanos

В воскресенье, 26 января, в Киеве произошла стрельба, в ходе которой пострадал мужчина. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы, на территории Гидропарка. Огонь из травматического пистолета открыли трое мужчин.

Нападавшие скрылись на салатовом Daewoo Lanos. По словам очевидцев, это были трое мужчин кавказской внешности. По данным СМИ, полиция ввела по городу план "Перехват".

Также уточняется, что около 02:00 началась словесная перепалка между двумя компаниями. После этого, один из мужчин достал травматический пистолет и совершил выстрел. Пуля попала в лицо оппоненту. После этого компания из трех человек скрылась с места происшествия.

У пострадавшего было диагностировано ранение челюстно-лицевой области. Его госпитализировали в больницу. Полиция ввела в городе план «Перехват» по поиску автомобиля и задержанию подозреваемых. Вскоре Lanos по ориентировке остановили на проспекте Маяковского. Правда, в салоне был лишь водитель. Подробности устанавливают правоохранители.

Как ранее сообщал Фокус: