В Одесской области мужчина стрелял из ружья по детям, шумевшим под окнами
2020-01-10 19:32:47
К счастью, никто из детей не пострадал
В Одесской области полиция задержала 51-летнего мужчину, который стрелял из ружья по игравшим под его окнами соседским детям.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
К счастью, никто из детей не пострадал. Свои действия мужчина объяснил желанием прекратить беспокоивший его шум.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.
"Правонарушитель закрылся в квартире и на требования полицейских не реагировал. Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывших по вызову, он открыл дверь и впустил правоохранителей", – говорится в сообщении.
Мужчину доставили в Малиновский районный отдел полиции. Его действия квалифицировали как "хулиганство" (ст. 296 Уголовного кодекса).
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве, в ресторане "Баку" посетители открыли огонь. Стрельба велась из травматического оружия, пострадали несколько человек.
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