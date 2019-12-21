В Киеве на проспекте Курбаса задержали стрелка

В результаты ссоры двое мужчин получили ранения резиновыми пулями

Полицейские задержали 49-летнего жителя столицы, который стрелял в Киеве на проспекте Леся Курбаса. Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

По данным полицейских, между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате одного пострадавшего – 44-летнего – с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставили в больницу, а второму – 33-летнему – была оказана медицинская помощь на месте.

В ходе проведения поверхностной проверки у мужчины, на которого указали свидетели инцидента, обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте правоохранители обнаружили шесть гильз, которые направили на баллистическую экспертизу.

Правонарушитель задержан. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

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