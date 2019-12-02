В Киеве кавказцы начали стрельбу из-за автомобиля. Введен оперативный план "Сирена", – СМИ

Есть один пострадавший, но огнестрельных ранений он не получил

В Киеве, в ресторане "Баку" по ул. Антоновича, 88 посетители открыли огонь. В столице введен оперативный план "Сирена".

Об этом сообщают Информатор и dtp.kiev.

По предварительной информации, "виновниками" произошедшего были люди кавказской внешности.

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Огонь велся якобы из травматического оружия, пострадали несколько человек.

Согласно разным источникам, правоохранители ищут автомобили Mazda 6 серого цвета, черную Kia Ceed и серую Mitsubishi.

Информатор также сообщает, что пострадавший продал автомобиль, но через некоторое время с ним связались покупатели и попросили встречи с тем, чтобы вернуть авто и получить обратно деньги.

Но в ходе разговора "что-то пошло не так" и между ними завязалась драка.

Мужчина приехал на встречу не один, а с "группой поддержки" из 5-6 кавказцев. В результате конфликта было произведено порядка 10 выстрелов из травмата. Пострадавшего избили, но огнестрельных ранений он не получил.

Инцидент произошел около 16 часов.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Киллер стрелял в Соболева, но попал в его трехлетнего сына Александра, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.