Рада отправила на доработку законопроект, позволяющий уволить Сытника с поста главы НАБУ

Верховная Рада отправила законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах", предусматривающий введение дополнительных оснований увольнения директора НАБУ.

За решение проголосовали 284 нардепа.

Проектом закона предусмотрено закрепление в законе о НАБУ положения о том, что одним из оснований увольнения директора НАБУ с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к админответственности за правонарушения, связанные с коррупцией.

Напомним, в мае 2019 года занимавший тогда должность генпрокурора Юрий Луценко сообщил, что ГБР установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму".

Таким образом, этот отдых являлся подарком и должен был быть указан в декларации, чего чиновник не сделал.

В июле 2019 года полиция вручила ему административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение ограничений при получении подарков.

6 сентября Сарненский райсуд Ривненской области признал Сытника виновным и наложил на него штраф.