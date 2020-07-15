Карантин в Украине продлят еще на месяц, – Степанов

Карантин в Украине продлят еще минимум на месяц. Министерство здравоохранения уже занимается подготовкой соответствующего проекта постановления.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство в ближайшее время рассматривать проекты документов о продлении карантина, пишет РБК-Украина.

По его словам, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", – пояснил глава Минздрава.

Недавно СМИ сообщали, что в Минздраве активно обсуждают сроки дальнейшего продления карантина в Украине. СМИ заявляли, что после 31 июля он будет продолен еще на две недели.

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года – до 2022.