Донбасс подходит к поворотному моменту: РФ будет делать выбор, – Украина в ОБСЕ

Ситуация на Донбассе подходит к поворотному моменту: вскоре Россия будет решать, каким сценарием идти дальше – "абхазским" или "карабахским". Об этом на общем заседании Форума безопасности и постоянного совета ОБСЕ заявил директор Нацинститута стратегических исследований Александр Литвиненко, пишет Укринформ.

По словам Литвиненко, российские власти сейчас занимаются интеграцией ОРДЛО в состав РФ, и вскоре будет "поворотный момент".

"Мы приближаемся к поворотному моменту, когда РФ будет выбирать один из двух основных сценариев. Или "абхазский", когда эти нелегальные формирования могут официально признать, или же как в Нагорном Карабахе, где боевые действия низкой интенсивности продолжаются уже более 30 лет", – говорит он.

Также Литвиненко выделил три основных цели, которые преследует РФ, когда ведет войну против Украины: не пустить Украину в НАТО и ЕС, удержать Украину в буферной зоне между РФ и Западом и усилить свое влияние в Украине.

Отметил представитель Украины и "жесткую позицию" ЕС и США. "Из-за введения санкций против России, политика РФ значительно трансформировалась, а военный инструмент стал использоваться менее активно. Но РФ продолжает войну на истощение, как экономически, так и психологически", – отметил он.