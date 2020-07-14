"Была устроена подлая засада". Командир 35-й бригады рассказал подробности расстрела военных на Донбассе

Боевики согласились на "режим тишины" для эвакуации тела убитого военного, но вместо этого обстреляли группу украинских военнослужащих

Командир 35 отдельной бригады морской пехоты Николай Палас рассказал детали расстрела военных на Донбассе.

Об этом сообщает Укринформ.

Боевики на Донбассе открыли огонь по эвакуационной группе, которая была отправлена за телом погибшего украинского бойца, после того, как дали согласие на соблюдение режима тишины. Согласие было получено начальником украинской стороны СЦКК при посредничестве СММ ОБСЕ.

По словам Паласа, во время доразведки около Зайцево Донецкой области командир взвода подорвался на неизвестном устройстве и погиб на месте. Боевикам был направлен запрос "режима тишины" для эвакуации тела. Гарантии были получены руководителем украинской стороны СЦКК при посредничестве СММ ОБСЕ. Руководитель СЦКК Николай Левицкий подтвердил эту информацию в ходе брифинга.

"С 14:00 до 18.00 было подтверждение с той стороны, что будет соблюдение режима тишины", – сообщил Палас.

Была укомплектована эвакгруппа из двух представителей СЦКК, группы разминирования, медика, а также группы сопровождения. Все они были одеты в белые каски, в белые жилеты. В 15 метрах от района, в котором погиб командир взвода, "была устроена подлая засада", рассказал комбриг. Группу расстреливали с трех сторон.

По информации Паласа, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военные были вынуждены отойти назад и перегруппироваться. боевой медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

Тело погибшего командира взвода забрали боевики. Тело погибшего медика и раненый сержант продолжают находиться в районе обстрела. Ведутся переговоры с представителями СЦКК, СММ ОБСЕ и "Груз-200" для эвакуации тела и поиска раненого.

Как сообщалось, 13 июля на Донбассе во время эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика. Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. Они не успели дойти до тела умершего несколько метров, когда боевики открыли огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик взялся помогать раненому. В этот момент боевики вновь начали обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

14 июля в утренней сводке штаба ООС сообщалось, что тела украинских защитников до сих пор находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.