Сутки на Донбассе: трое военных погибли, двое ранены

В настоящее время тела украинских защитников находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.

За минувшие сутки на Донбассе боевики 18 раз нарушили режим тишины, из-за чего трое украинских военных погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", около Сартаны и Водяного противник открывал огонь из 120-ти мм минометов. По защитникам Авдеевки и Пищевика неоднократно применялись минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирована значительная активность противника около Луганского, Крымского и Орехово. На этих участках линии фронта был открыт огонь из минометов калибра 120-мм.

Кроме того, противник обстрелял участок разведения сил и средств №2 Золотое выпустив 1 мину калибра 120-мм.

"Также во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели нашего защитника эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы", – подчеркнули в штабе.

В результате обстрела, как сообщалось, погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один – боевое травмирование. Дальнейшая эвакуация была невозможной, так как враг продолжил обстрел уже из гранатометов и пулеметов. В настоящее время тела украинских защитников находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.

По подтвержденным данным украинской разведки, за минувшие сутки уничтожен один и ранено двое российских наемников.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

13 июля сообщалось, что на Донбассе погибли двое украинских военных. Один боец получил смертельные ранения от вражеского обстрела, второй – подорвался на взрывном устройстве.