Один боец погиб от вражеской пули, второй – подорвался на взрывном устройстве.

Сегодня, 13 июля, на Донбассе погибли двое украинских военных. Один боец получил смертельные ранения от вражеского обстрела, второй – подорвался на взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного... В результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника", – сказано в сообщении.

Кроме того, около населенного пункта Зайцево во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один боец ВСУ получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

"Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", – сказано в сообщении.

За минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего пятеро украинских бойцов были ранены, еще у одного – боевая травма.

10 июля боевики на Донбассе вновь нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ около н. п. Новолуганское, из-за чего двое военных получили ранения.

9 июля на Донбассе погиб украинский военный, еще были трое ранены.