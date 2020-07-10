Мина попала в траншею: на Донбассе два бойца получили осколочные ранения

В пресс-центре ООС отмечают, что оккупанты целенаправленно первыми открывали огонь по позициям ВСУ.

В пятницу, 10 июля, боевики на Донбассе вновь нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ около н. п. Новолуганское из минометов калибра 82 мм, из-за чего двое военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту. Украинским воинам была оказана надлежащая первая медицинская помощь и их эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отмечают, что оккупанты целенаправленно первыми открывая огонь по позициям ВСУ, в очередной раз подтвердили свое нежелание придерживаться мирных договоренностей.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам решительный ответ", – говорится в сообщении.

9 июля на Донбассе погиб украинский военный, еще были трое ранены.

6 июля в зоне ООС бойцы ВСУ ликвидировали восьмерых оккупантов, еще один боевик был ранен.