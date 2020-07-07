"Моральный дух оккупантов сломлен": бойцы ВСУ ликвидировали восьмерых боевиков

Украинские военные в ответ на обстрел уничтожили блиндаж, две САУ и 8 боевиков.

В понедельник, 6 июля, в зоне ООС бойцы ВСУ ликвидировали восьмерых оккупантов, еще один боевик был ранен.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС.

"Российские оккупанты несут существенные потери. Вчера во время обстрела позиций защитников Украины действия врага несли угрозу жизни и здоровью наших воинов. В ответ... военнослужащие Объединенных сил открыли огонь из разрешенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

По данным разведки, 8 наемников РФ ликвидированы, еще один - ранен.

Также благодаря умелым и решительным действиям украинских воинов был уничтожен один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки оккупантов, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода.

"Агрессия противника была подавлена, моральный дух сломлен – в подразделениях оккупационных войск РФ морально-психологическое состояние резко ухудшилось. После внушения страха, оккупанты чувствуют себя растерянными", – отметили в штабе ООС.

В июне боевики потеряли 42 человека убитыми, 58 – ранеными, а также пять единиц техники: грузовые автомобили ЗиЛ и КамАЗ, два миномета и один танк.