42 погибших и 58 раненых. Штаб ООС назвал потери боевиков на Донбассе за июнь
По подтвержденным данным разведки, боевики также потеряли пять единиц техники.
В июне боевики потеряли 42 человека убитыми, 58 - ранеными, а также пять единиц техники: грузовые автомобили ЗиЛ и КамАЗ, два миномета и один танк. Об этом сообщил штаб ООС.
Там подчеркнули, что огонь по противнику ведется только в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих.
Разведка также сообщала о случаях неуставных отношений между боевиками с тяжелыми телесными повреждениями и ножевыми ранениями, о передозировке наркотиками, употреблении алкоголя и травмировании в состоянии опьянения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 июня около Старогнатовки на Донбассе в результате разрыва неизвестного боеприпаса пострадали двое украинских военных: от полученных осколочных ранений один умер, второго доставили в госпиталь.
- Бойцы 24-й бригады противотанковой ракетой уничтожили позицию корректировщика огня боевиков, оснащенного российской переносной станцией наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1".
- В Донецкой области было совершено покушение на освобожденную из плена "ДНР" Валентину Бучок. Женщина подорвалась на растяжке во дворе собственного дома.
- 18 июня на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний боец 54-й отдельной мехбригады Богдан Коваленко. Дома у погибшего остались отец и бабушка.