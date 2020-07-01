42 погибших и 58 раненых. Штаб ООС назвал потери боевиков на Донбассе за июнь

По подтвержденным данным разведки , боевики также потеряли пять единиц техники .

В июне боевики потеряли 42 человека убитыми, 58 - ранеными, а также пять единиц техники: грузовые автомобили ЗиЛ и КамАЗ, два миномета и один танк. Об этом сообщил штаб ООС.

Там подчеркнули, что огонь по противнику ведется только в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих.

Разведка также сообщала о случаях неуставных отношений между боевиками с тяжелыми телесными повреждениями и ножевыми ранениями, о передозировке наркотиками, употреблении алкоголя и травмировании в состоянии опьянения.

Как ранее сообщал Фокус: