Один военный погиб и двое ранены на Донбассе в субботу, – штаб ООС

В субботу, 27 июня, около Старогнатовки на Донбассе в результате разрыва неизвестного боеприпаса пострадали два украинских военных: от полученных осколочных ранений один умер, второго – доставили в госпиталь.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Кроме того, вблизи населенного пункта Марьинка во время разминирования участка местности получил осколочное проникающее ранение сапер из состава ООС. Воина госпитализировали.

Согласно сообщению, 27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим тишины, применив запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

В полночь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, оккупанты применили против украинских защитников автоматические станковые гранатометы. На рассвете враг активизировался и вблизи Авдеевки.

В обеденное время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", пророссийские боевики совершили обстрел и на подступах к городу Светлодарск, использовав для этого станковые противотанковые гранатометы.

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