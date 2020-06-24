"Никто не сбежал". ВСУ на Донбассе уничтожили минометную позицию и здание с боевиками
Украинская разведка узнала местонахождение врага, который стрелял по мирному населению, а бойцы ВСУ отправили "ответочку" оккупантам.
Украинские военные показали уничтожение в зоне ООС минометной позиции террористов и здание, в котором находился противник. Данное видео появилось на канале Боевой группы К-2 54-й бригады в Youtube.
Авторы ролика уточнили, что события происходили в степной части оккупированной Донецкой области.
"Теперь к вашему вниманию мы хотим показать уничтожение минометной позиции и жилого помещения оккупантов, к которым указанный выше "УРАЛ" (ранее уничтоженный ВСУ, – ред.) подвозил смертоносные мины и патроны. Так, одним солнечным утром враг начал стрелять по нашим позициям и по мирному населению. В связи с чем было принято решение на уничтожение врага и огневых средств. И к работе приступили разведчики. С помощью средств разведки было установлено точное местонахождение врага и его огневых средств и полетела "ответочка", – рассказали в бригаде.
"Как вы видите на видео, никто из оккупантов не сбежал", – добавляется в сообщении.
В результате была полностью уничтожена огневая минометная позиция и жилое помещение врага.
Как ранее сообщал Фокус:
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- В Широкино боевики утром 22 июня противотанковой управляемой ракетой попали в камеру ОБСЕ.