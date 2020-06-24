Украинская разведка узнала местонахождение врага, который стрелял по мирному населению, а бойцы ВСУ отправили "ответочку" оккупантам.

Украинские военные показали уничтожение в зоне ООС минометной позиции террористов и здание, в котором находился противник. Данное видео появилось на канале Боевой группы К-2 54-й бригады в Youtube.

Авторы ролика уточнили, что события происходили в степной части оккупированной Донецкой области.

"Теперь к вашему вниманию мы хотим показать уничтожение минометной позиции и жилого помещения оккупантов, к которым указанный выше "УРАЛ" (ранее уничтоженный ВСУ, – ред.) подвозил смертоносные мины и патроны. Так, одним солнечным утром враг начал стрелять по нашим позициям и по мирному населению. В связи с чем было принято решение на уничтожение врага и огневых средств. И к работе приступили разведчики. С помощью средств разведки было установлено точное местонахождение врага и его огневых средств и полетела "ответочка", – рассказали в бригаде.

"Как вы видите на видео, никто из оккупантов не сбежал", – добавляется в сообщении.

В результате была полностью уничтожена огневая минометная позиция и жилое помещение врага.

Как ранее сообщал Фокус: