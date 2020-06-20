В Станице Луганской из-за взрыва неустановленного взрывного устройства погибла семейная пара. Также в субботу на Донбассе ранение получили трое военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Информация о чрезвычайном происшествии в жилом доме на улице Гоголя поступила в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции в 16:09.

На месте происшествия выяснилось, что из-за взрыва погибли владельцы дома – мужчина 1962 г. р. и женщина 1968 г. р. Предмет, который взорвался, пока устанавливается.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, как сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, в субботу, 20 июня, трое военнослужащих ВСУ получили ранения вследствие 20 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе, противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152-мм и 122-мм, а также минометы калибров 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В штабе также добавили, что в субботу боевики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 для обстрелов около населенного пункта Павлополь Донецкой области.

Так, в окрестностях Павлополя вблизи жилых домов и позиций ВСУ были обнаружены две ракеты С-8. Ракеты не сработали: ударившись о землю, боевые головки отломились.

В штабе ООС считают: "поскольку ракеты являются неуправляемыми, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта".

Как ранее сообщал Фокус:

В Донецкой области было совершено покушение на освобожденную из плена "ДНР" Валентину Бучок. Женщина подорвалась на растяжке во дворе собственного дома.

18 июня на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний боец 54-й отдельной мехбригады Богдан Коваленко. Дома у погибшего остались отец и бабушка.