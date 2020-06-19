Ситуация на Донбассе

В Луганской области на мине подорвались двое бойцов ВСУ

В Луганской области на мине подорвались двое бойцов ВСУ

Фото: KP.UA

В пятницу, 19 июня, в Луганской области во время проведения инженерной доразведки возле населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, двое украинских военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что пострадавшим бойцам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Как ранее сообщал Фокус

 