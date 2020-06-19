В Луганской области на мине подорвались двое бойцов ВСУ
В пятницу, 19 июня, в Луганской области во время проведения инженерной доразведки возле населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, двое украинских военных получили ранения
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что пострадавшим бойцам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 июня боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также вели огонь снайперы.
- 16 июня боевики обстреляли жилые кварталы на окраине оккупированной Авдеевки (Донецкая область). В результате обстрела минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного домохозяйства получила мирная жительница.
- С января по апрель 2020 года на Донбассе в результате подрыва на мине погибли 12 гражданских.