Боевики "ЛНР" открыли проезд в ОРДЛО через Станицу Луганскую
Раньше людей пропускали через границу по согласованным спискам
Боевики "ЛНР" с пятницы, 19 июня, открывают на въезд и выезд контрольный пункт "Станица Луганская", на котором украинские пограничники начали пропускать людей еще 13 июня.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "представителя" "ЛНР" Ольгу Кобцеву.
С подконтрольной Киеву стороны снятый с карантина КПВВ работал с 07:00 до 13:00 на выезд с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13:00 до 17:00 – на въезд в "ЛНР". Людей пропускали через границу по согласованным спискам.
В четверг "глава" "ЛНР" Леонид Пасечник разрешил свободный въезд с подконтрольной Киеву территории всем.
Как ранее сообщал Фокус:
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что КПВВ на линии разграничения готовятся будут открыты с 10 июня.
- Террористы "ЛНР" отказались открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны.
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Боевики "ЛДНР" выдвинули условия для открытия со своей стороны пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в Донбассе.
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В пункте пропуска "Марьинка" умер мужчина, который после нескольких месяцев лечения в Украине пытался вернуться к семье в Донецк.