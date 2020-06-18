Боевики "ЛНР" открыли проезд в ОРДЛО через Станицу Луганскую

Раньше людей пропускали через границу по согласованным спискам

Боевики "ЛНР" с пятницы, 19 июня, открывают на въезд и выезд контрольный пункт "Станица Луганская", на котором украинские пограничники начали пропускать людей еще 13 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "представителя" "ЛНР" Ольгу Кобцеву.

С подконтрольной Киеву стороны снятый с карантина КПВВ работал с 07:00 до 13:00 на выезд с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13:00 до 17:00 – на въезд в "ЛНР". Людей пропускали через границу по согласованным спискам.

В четверг "глава" "ЛНР" Леонид Пасечник разрешил свободный въезд с подконтрольной Киеву территории всем.

Как ранее сообщал Фокус: