Боевики выдвинули условия для открытия КПВВ

Боевики заявили о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на территорию ОРДЛО только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией

Боевики "ЛДНР" выдвинули условия для открытия со своей стороны пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом заявили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

"После крайне негативной реакции граждан на блокирование движения через КПВВ, подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула абсолютно неприемлемые условия: заявила о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на территорию ОРДЛО только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией", – сказано в сообщении.

В министерстве заявили, что боевики игнорируют тот факт, что жители оккупированных территорий ожидают возможности получить пенсии и социальные выплаты, которые в течение всего карантина накапливаются на банковских карточках.

"Подобная реакция российских оккупационных администраций объясняется только одним - нежеланием выпускать из ОРДЛО детей, которые собираются учиться в украинских вузах", – сообщили в министерстве.

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