КПВВ на Донбассе готовят к открытию после 10 июня, – Хомчак

2020-06-02 13:37:00

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Сейчас линию разграничения можно пересечь при наличии специального разрешения

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, Что КПВВ на линии разграничения готовятся к открытию.

Об этом сообщает Хомчак заявил на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, передеает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.

На совещании у Зеленского также отметили, что после ослабления карантина значительных вспышек не было, а Украина удерживается на плато заболеваемости коронавирусом.

Отметим, сейчас линию разграничения можно пересечь при наличии специального разрешения, которое выдается командующим ООС.

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