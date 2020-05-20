Смягчение карантина: Кабмин разрешил работу общественного транспорта и метро
2020-05-20 15:10:00
Пассажирские авиаперевозки начнутся с 15 июня
На сегодняшнем заседании Кабмин определил даты смягчения карантинных ограничений.
С 22 мая запускается городской и пригородный транспорт, открываются отели (без ресторанов и бассейнов), разрешаются спортивные мероприятия без зрителей.
С 25 мая открываются метро и детсады.
С 1 июня:
- открываются спортивные и фитнес-клубы;
- разрешается посещение учебных заведений (в группах до 10 человек);
- разрешается работа железнодорожного транспорта внутри страны;
- межобластные и международные автобусные перевозки.
С 10 июня разрешаются работа заведений общепита и учреждений культуры.
С 15 июня разрешаются пассажирские авиаперевозки
Об этом сообщил в Telegram народній депутат Алексей Гончаренко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль завил, что второй этап смягчения карантина может начаться уже 22 мая. Во время заседания Верховной Рады Шмыгаль заявил, что карантин в Украине после 22 мая продлят, а ограничения будут сохранятся, пока не будет изобретено лекарство от коронавируса.
- Недавно мэр Киева Виталий Кличко на брифинге заявил, что, в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, столица уже через неделю может вернуться к прежнему карантину.
- Главный санврач Украины Виктор Ляшко на днях в одном из интервью рассказывал, что при нынешней статистике "маска станет нашим другом до конца года". Хотя, если эпидемия пойдет на спад, масочный режим могут отменить уже летом, добавил он.
- Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил, что о полноценном выходе из карантина можно будет говорить в конце июня – июле или даже в августе – сентябре.
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