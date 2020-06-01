Киев и 5 областей не готовы к смягчению карантина, — Минздрав

Киев, а также Донецкая, Волынская, Львовская, Ровенской и Черновицкая области не соответствуют показателям Минздрава для смягчения карантина

Киев и еще 5 областей пока не готовы к следующему этапу смягчения карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Для дальнейшего смягчения карантина на определенной территории должны быть соблюдены три условия: инцидентность (кол-во новых случаев на 100 тыс. населения за неделю) не должна превышать 12 пунктов, загруженность коек должна быть меньше 50%, а охват тестированием на 7 дней должен быть более 12 пунктов на 100 тыс. населения.

В Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой области превышен показатель инцидентности. В Донецкой области наблюдается недостаточный уровень тестрования на коронавирус.

Отметим, что в столице при разрешенной норме в 12 случаев на 100 тыс. населения зафиксировано 13,18. По этому показателю Киев выбыл из списка регионов, готовых к смягчению карантина, 31 мая. За минувшие сутки в Киеве подтвердили 58 новых случаев коронавируса (сутки назад – 81).

С 1 июня в Украине начинается уже третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.

Отметим, что ни в Минздраве, ни мэр Киева Виталий Кличко не комментировали превышение показателя инцидентности в столице. Согласно условиям адаптивного карантина, решение о смягчении/ужесточении ограничений принимают местные комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ранее Кличко говорил, что карантин ужесточат:

Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тыс. населения.

Если загруженность мест в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине по состоянию на утро 1 июня зафиксировано 24 012 случаев коронавируса, за сутки – 340 новых инфицированных.