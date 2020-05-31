Киев выбыл из списка регионов, готовых к смягчению карантина

Кроме столицы не готовы к смягчению ограничений пять областей

По состоянию на 31 мая в Украине 5 областей и Киев не отвечают всем необходимым критериям, чтобы иметь возможность перейти ко второму этапу смягчения карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Не готовы ко второму этапу смягчения карантина (который начался с 22 мая) Киев, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

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В Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой области превышен показатель инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения). В Донецкой области наблюдается недостаточный уровень тестрования на коронавирус.

Отметим, что в столице при разрешенной норме в 12 случаев, в столице - 12,2. На минувшие сутки в Киеве подтвердили 81 новый случай коронавируса (сутки назад – 55).

Как ранее сообщал Фокус:

Накануне мэр Киева сообщил о вспышке коронавируса в общежитие на улице Гагарина. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Остальные находятся на самоизоляции.