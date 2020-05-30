Кличко: в Киеве – новая вспышка коронавируса в общежитии, один человек умер
2020-05-30 11:23:00
В Киеве уже 2904 подтвержденных случая Covid-19
Количество киевлян, у которых за прошлые сутки лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось на 55. Один человек умер. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко.
По его данным, на сегодняшний день в Киеве уже 2904 подтвержденных случая Covid-19.
Среди тех, кто заболел за прошлые сутки:
– 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет;
– 19 мужчин в возрасте от 21 до 81 года;
– девочка-подросток в возрасте 15 лет и один трехлетний мальчик.
Среди зараженных – семь медиков.
По данным мэра, в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков. Кличко сообщил, что выздоровели за сутки в столице 40 человек. Всего коронавирусом переболели 637 столичных жителей.
"Также отмечу, что вчера в городе закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все другие жители общежития находятся в самоизоляции, их обследуют медики", – добавил Кличко.
В Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 393 человек. Таким образом количество инфицированных увеличилось до 23 204.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что в частном общежитии в городе Вишневое Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса. Количество подтвержденных случаев Covid-19 там перевалило за сотню.
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В селе Петропавловская Борщаговка (Киевская область) в общежитии, в котором проживают более 150 человек, произошло массовое заражение коронавирусом.
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В начале мая на Киевщине в общежитии учебного заведения в городе Украинка обнаружили сразу 10 случаев коронавирусной инфекции.