Кличко: в Киеве – новая вспышка коронавируса в общежитии, один человек умер

В Киеве уже 2904 подтвержденных случая Covid-19

Количество киевлян, у которых за прошлые сутки лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось на 55. Один человек умер. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, на сегодняшний день в Киеве уже 2904 подтвержденных случая Covid-19.

Среди тех, кто заболел за прошлые сутки:

– 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет;

– 19 мужчин в возрасте от 21 до 81 года;

– девочка-подросток в возрасте 15 лет и один трехлетний мальчик.

Среди зараженных – семь медиков.

По данным мэра, в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков. Кличко сообщил, что выздоровели за сутки в столице 40 человек. Всего коронавирусом переболели 637 столичных жителей.

"Также отмечу, что вчера в городе закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все другие жители общежития находятся в самоизоляции, их обследуют медики", – добавил Кличко.

В Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 393 человек. Таким образом количество инфицированных увеличилось до 23 204.

Как ранее сообщал Фокус: