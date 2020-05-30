За последние сутки в результате COVID-19 умерли 17 пациентов

В Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 393 человек. Таким образом количество инфицированных увеличилось до 23 204. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

За последние сутки в результате COVID-19 умерли 17 пациентов (всего 696), выздоровели – 377 (всего 9311).

Отмечается, что коронавирусом в Украине заболели 4475 медиков, из них 2262 – вылечились, 34 – умерли.

Статистика по регионам:

– Винницкая область – 958 случаев;

– Волынская область – 887 случаев;

– Днепропетровская область – 933 случая;

– Донецкая область – 158 случаев;

– Житомирская область – 699 случаев;

– Закарпатская область – 1171 случай;

– Запорожская область – 440 случаев;

– Ивано–Франковская область – 1379 случаев;

– Кировоградская область – 506 случаев;

– г. Киев – 2904 случая;

– Киевская область – 1556 случаев;

– Львовская область – 1619 случаев;

– Луганская область – 46 случаев;

– Николаевская область – 288 случаев;

– Одесская область – 883 случая;

– Полтавская область – 268 случаев;

– Ровенская область – 1680 случаев;

– Сумская область – 168 случаев;

– Тернопольская область – 1160 случаев;

– Харьковская область – 1025 случаев;

– Херсонская область – 178 случаев;

– Хмельницкая область – 432 случая;

– Черновицкая область – 3306 случаев;

– Черкасская область – 401 случай;

– Черниговская область – 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 30 мая 2020 года в Центр поступило 929 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57935 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус: