Статистика коронавируса в Украине на 28 мая: вылечилось почти девять тысяч человек

2020-05-29 09:37:00

2 0

За минувшие сутки в стране обнаружили 429 новых случаев болезни, вылечилось 495 человека

По состоянию на утро 29 мая в Украине подтверждено 22 811 случая COVID-19, из них 8 934 выздоровели, 679 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 429 новых случаев болезни, вылечилось 495 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Всего в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1693 ребенка и 4411 медиков. На амбулаторном лечении 15 733 пациентов, из них 1420 детей и 3586 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7078 человек, из них 273 ребенка и 825 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 267 человека, в том числе один ребенок и 24 медика.

Из числа людей, которые выздоровели, 2169 медработников и 606 детей. 34 медика умерли от осложнений COVID-19, среди детей летальных случаев не зафиксировано.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

  • Винницкая обл. - 957 заболевших
  • Волынская обл. - 863
  • Днепропетровская обл. - 930
  • Донецкая обл. - 158
  • Житомирская обл. - 694
  • Закарпатская обл. - 1147
  • Запорожская обл. - 431
  • Ивано-Франковская обл. - 1360
  • Киев - 2849
  • Киевская обл. - 1535
  • Кировоградская обл. - 503
  • Луганская обл. - 46
  • Львовская обл. - 1563
  • Николаевская обл. - 284
  • Одесская обл. - 878
  • Полтавская обл. - 268
  • Ровенская обл. - 1628
  • Сумская обл. - 167
  • Тернопольская обл. - 1145
  • Харьковская обл. - 1011
  • Херсонская обл. - 177
  • Хмельницкая обл. - 407
  • Черкасская обл. - 401
  • Черновицкая обл. - 3259
  • Черниговская обл. - 150

коронавирус, карта

Лидером по количеству заболевших является Черновицкая область, где за сутки подтвердили 58 новых случаев, всего заболели 3 259 человек. В Киеве подтверждены 2 849 случаев заражения, из них 56 – за вчера.

Как ранее сообщал Фокус:

  • С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).
Loading...