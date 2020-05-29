Статистика коронавируса в Украине на 28 мая: вылечилось почти девять тысяч человек
2020-05-29 09:37:00
За минувшие сутки в стране обнаружили 429 новых случаев болезни, вылечилось 495 человека
По состоянию на утро 29 мая в Украине подтверждено 22 811 случая COVID-19, из них 8 934 выздоровели, 679 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 429 новых случаев болезни, вылечилось 495 человека.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Всего в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.
В общем заболели 1693 ребенка и 4411 медиков. На амбулаторном лечении 15 733 пациентов, из них 1420 детей и 3586 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7078 человек, из них 273 ребенка и 825 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 267 человека, в том числе один ребенок и 24 медика.
Из числа людей, которые выздоровели, 2169 медработников и 606 детей. 34 медика умерли от осложнений COVID-19, среди детей летальных случаев не зафиксировано.
Ситуация с коронавирусом в регионах:
- Винницкая обл. - 957 заболевших
- Волынская обл. - 863
- Днепропетровская обл. - 930
- Донецкая обл. - 158
- Житомирская обл. - 694
- Закарпатская обл. - 1147
- Запорожская обл. - 431
- Ивано-Франковская обл. - 1360
- Киев - 2849
- Киевская обл. - 1535
- Кировоградская обл. - 503
- Луганская обл. - 46
- Львовская обл. - 1563
- Николаевская обл. - 284
- Одесская обл. - 878
- Полтавская обл. - 268
- Ровенская обл. - 1628
- Сумская обл. - 167
- Тернопольская обл. - 1145
- Харьковская обл. - 1011
- Херсонская обл. - 177
- Хмельницкая обл. - 407
- Черкасская обл. - 401
- Черновицкая обл. - 3259
- Черниговская обл. - 150
Лидером по количеству заболевших является Черновицкая область, где за сутки подтвердили 58 новых случаев, всего заболели 3 259 человек. В Киеве подтверждены 2 849 случаев заражения, из них 56 – за вчера.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.