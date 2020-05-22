В Украине вступил в силу адаптивный карантин

С 22 мая отменяется часть карантинных ограничений, но только в тех областях, которые соответствуют определенным критериям.

В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Так, с 22 мая отменяется часть карантинных ограничений, но только в тех областях, которые соответствуют эпидемическим критериям:

Инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) не превышает 12 человек на 100 тыс. населения.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%.

Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов за 7 дней превышает 12 на 100 тыс. населения.

Согласно новым правилам по этим критериям каждые 7 дней местными властями проводится пересмотр карантина.

В регионах, которые соответствуют этим показателям, с 22 мая разрешается:

Проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей (более многочисленные мероприятия согласовываются с МОЗ).

Проведение религиозных мероприятий (не более 1 человека на 10 кв. метров)

Пассажирские перевозки в городском, пригородном, междугородном внутри одной области и международном сообщении

Работа отелей (без ресторанов).

С 25 мая разрешается работа метро и детских садов.

С 10 июня разрешаются:

Прием ресторанами посетителей во внутренних помещениях

Работа учреждений культуры

Культурные мероприятия (не более 1 человека на 5 кв. метров)

С 15 июня планируется возобновить работу аэропортов.

При этом остается обязательными масочный режим, регулярная дезинфекция, ношение подтверждающих личность документов и поддержание социальной дистанции в 1,5 м.

Также пока остаются под запретом массовые мероприятия при участии более 10 человек, работа развлекательных зон ТРЦ, перевозка пассажиров в городах маршрутками, работа кинотеаров и театров.

Как ранее сообщал Фокус: