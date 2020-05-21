Украина будет месяцами выходить из карантина "мягкими шагами", – Аваков

По мнению министра, Украина выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией довольно достойно

Украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили в Департаменте коммуникации МВД.

По его мнению, Украина выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией довольно достойно, так как власти вовремя ввели карантин.

"С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще послабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", – сказал Аваков.

Он отметил, что постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС. Было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.

"У нас двусторонние отношения с нашими партнерами, и мы смотрим, какие там правила, и шаг за шагом открываем пункты пропуска. Но сейчас ехать в Румынию или Польшу может только тот, кто имеет паспорт этой страны или вид на жительство. Мы ожидаем, что этот режим изменится где-то в середине июля, и мы сможем восстановиться в полном объеме", – отметил Аваков.

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