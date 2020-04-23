Каждый третий житель общежития в Вишневом заразился коронавирусом

Госпитализированы только три человека

В Вишневом (Киевская область) коронавирус обнаружили у 78 из 224 жителей общежития. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Среди заболевших – 16 детей младше 17 лет. Также заболели два сотрудника общежития.

"По состоянию на 10:00 23 апреля 2020 Государственное учреждение"Киевский областной лабораторный центр МОЗ Украины" завершил ПЦР-тестирование жителей общежития м. Вишневое", - говорится в сообщении

Госпитализированы трое жителей общежития, остальные находятся на самоизоляции по месту жительства.

Также обследовано 4 полицейских и 1 медицинская сестра. Результаты отрицательные.

Ранее в ОГА сообщали, что от коронавируса скончались два человека в общежитии.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.

Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 24 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 7170 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек. Выздоровели 504.