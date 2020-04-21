В общежитии под Киевом вспышка коронавируса: 37 инфицированных, две смерти
2020-04-21 16:37:20
Для приема больных из общежития уже подготовили отделение в Киево-Святошинской больнице на 65 мест
В одном из общежитий города Вишневое, в Киевской области, коронавирус подхватили 37 человек. Зафиксировано два летальных случая.
Об этом на брифинге рассказал и.о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
По словам Володина, по предварительным оценкам в общежитии, которое находится в частной собственности, проживают больше 300 человек.
"На этот момент выявлено 37 больных, в том числе детей. Есть двое умерших людей, к сожалению. Сейчас медики всем жителям общежития делают ПЦР-тесты", – говорит он.
Володин также сообщил, что уже налажено взаимодействие между жильцами общежития, городской больницей, службой экстренной помощи и Киево-Святошинской райбольницей.
В этой же больнице подготовлено специальное отделение на 65 мест для приема больных из общежития. Доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости должна обеспечить местная власть.
Точные цифры по количеству инфицированных обещают предоставить завтра вечером, когда будут готовы результаты тестов. Тестированием занимается Киевская областная лаборатория.
"Готовятся соответсвующие документы и решения для определения на базе этого общежития изолятора, как это предусмотрено решениями Кабмина", – сообщил также Володин.
Что касается ситуации в Киевской области, то на утро 21 апреля зафиксировано 356 случаев коронавируса. Из них в стационарах лежат 99 человек, на самоизоляции – 257, выздоровели – 28. Еще 11 человек умерли от COVID-19.
Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине по состоянию на утро 21 апреля лабораторно подтверждены 6125 случаев коронавируса. За минувшие сутки были зарегистрированы 415 новых случаев.
- Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 12 мая.
- Виктор Ляшко заявил, что если бы в Украине не был введен карантинный режим из-за коронавируса, то количество больных уже достигло бы 180 тысяч.