В МОЗ считают, что в Украине динамика распространения болезни похожа на польскую модель

Если бы в Украине не был введен карантинный режим из-за коронавируса, то количество больных уже достигло бы 180 тысяч.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1".

"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы не вводили карантинных мер – у нас бы было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной болезни", – заявил он.

"Как бы кто нас ни критиковал, как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мер, который есть в нашей стране", – добавил Ляшко.

Ляшко также сказал, что разные страны выходили по-разному на пик заболеваемости.

"Мы не хотим рассматривать сценарии Италии и Испании. Мы сделаем все, чтобы не идти по их сценариям. Украина сейчас идет по сценарию Польши", – сказал Ляшко.

По его словам, в Украине динамика распространения болезни похожа на польскую модель.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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