Если бы не карантин, в Украине было бы уже 180 тысяч больных, – Ляшко
2020-04-21 12:11:00
В МОЗ считают, что в Украине динамика распространения болезни похожа на польскую модель
Если бы в Украине не был введен карантинный режим из-за коронавируса, то количество больных уже достигло бы 180 тысяч.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1".
"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы не вводили карантинных мер – у нас бы было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной болезни", – заявил он.
"Как бы кто нас ни критиковал, как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мер, который есть в нашей стране", – добавил Ляшко.
Ляшко также сказал, что разные страны выходили по-разному на пик заболеваемости.
"Мы не хотим рассматривать сценарии Италии и Испании. Мы сделаем все, чтобы не идти по их сценариям. Украина сейчас идет по сценарию Польши", – сказал Ляшко.
По его словам, в Украине динамика распространения болезни похожа на польскую модель.
Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине по состоянию на утро 21 апреля лабораторно подтверждены 6125 случаев коронавируса. За минувшие сутки были зарегистрированы 415 новых случаев.
- Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 12 мая.
- Ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал, что уже на этой неделе Кабмин обещает смягчить карантин в Украине.