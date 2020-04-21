Украинцам могут разрешить гулять в парках в средствах индивидуальной защиты

Во вторник, 21 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 12 мая.

"Это продление связано с нашим имеющимся уровнем заболеваемости и опасностью, которую несет коронавирусная болезнь", – сказал он.

В то же время Степанов подчеркнул, что карантин может быть смягчен.

"Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут ограничены в количестве лиц, в средствах индивидуальной защиты. Очень четкие критерии будут определены этим постановлением", – сказал он.

Также в стране будут постепенно открывать музеи и библиотеки, но с четким соблюдением дистанции и термоскринингом на входе.

Степанов добавил, что в Украине будут действовать еще ряд смягчений, все они будут четко регламентированы.

Накануне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также заявил, что карантинные ограничения могут продлить до 12 мая, пишет "РБК-Украина".

По его словам, 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

"Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство", – заявил Ляшко.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Также заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал, что уже на этой неделе Кабмин обещает смягчить карантин в Украине.

В Украине по состоянию на утро 21 апреля лабораторно подтверждены 6125 случаев коронавируса. За минувшие сутки были зарегистрированы 415 новых случаев.