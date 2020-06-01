Боевики "ЛНР" отказались открывать КПВВ 10 июня

Террористы "ЛНР" отказались открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны.

Об этом сообщают ресурсы боевиков.

"Я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуск в Станице Луганской завтра работать не будет… Это было одностороннее заявление", – заявила "представитель "ЛНР" Ольга Кобцева.

Она заявила, что в "ЛНР" действуют меры для противодействия коронавирусной инфекции и призвала не пребывать в среду на пропускной пункт. Сведения о дальнейшей работе КПП будут доведены дополнительно.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников ранее заявил, что смягчение ограничений для пересечения пунктов пропуска (КПВВ) с оккупированным Донбассом начнется в середине июня и будет проходить в адаптивном режиме в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Штаб ООС сообщил, что пропуск будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 и осуществляться: для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" – дорожный коридор "Донецк – Курахово"; для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" – дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье – Новоайдар".

При въезде на подконтрольную территорию будет проводиться температурный скрининг. Граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:

при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);

которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от обязательной самоизоляции.

Как ранее сообщал Фокус: